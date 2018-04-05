Проворов: я провожу сезон на очень хорошем уровне, добавил во всём

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.



«Да, по сравнению с прошлым сезоном добавил во всех категориях — в очках, голах, игровом времени. По-прежнему с каждым матчем стараюсь прибавлять и играть лучше. Была пара игр, когда я действовал не так, как хотел бы. Или что-то не получалось, или где-то не везло. Но в целом сезон провожу на очень хорошем уровне.



Я понимаю, что плей-офф — это другой уровень: всё быстрее и жёстче, больше борьбы. Но я играл в плей-офф в Брэндоне и понимаю разницу. Поэтому нервозности нет. Тем более что команды, на которые можем попасть, мы знаем очень хорошо и много раз с ними играли», — цитирует Проворова официальный сайт НХЛ.