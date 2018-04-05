А. Петров: о серии с «Ак Барсом» говорить не буду, сезон для «Трактора» успешный

Защитник челябинского «Трактора» Алексей Петров поделился впечатлениями после поражения в финале Восточной конференции от казанского «Ак Барса» (0-4).



«По серии ничего говорить не буду. Успешный сезон для нашей команды, наших молодых игроков, всего Челябинска. Всем большое спасибо. Мурашки по коже были в конце матча, когда болельщики встречали команду», — приводит слова Петрова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Челябинск не заслужил 0-4. Но слёз Гатиятулина вы не увидите «Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, не взяв у «Ак Барса» ни одного матча. Но ему нечего стыдиться.

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