Э. Карлссон: не хотел никуда уходить из «Оттавы», но вопрос решал не я

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон сообщил, что не хотел бы покидать команду.



«Слухи в дедлайн? Я не хотел никуда уходить. Но этот вопрос решал не я. Да, неприятно слушать, как твою фамилию называют в связи с возможным обменом. Это стресс, и удовольствие от этого не получаешь. Мне нравится играть за „Сенаторз“. Оттава стала для меня домом. Тут отличные болельщики, и у меня спокойно на душе. Я же не так просто подписал долгосрочный контракт с командой.



Однако с новым контрактом надо некоторое время подождать. Когда наступит момент, я приму решение, но не могу влиять на решение руководства. Надеюсь, что для меня в будущей команде найдётся место и что клуб движется в том направлении, которое даст нам шанс в ближайшее время побеждать», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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