Торесен: Ковальчук заступился за меня, чтобы вызвать опаску у игроков ЦСКА

Нападающий СКА Патрик Торесен прокомментировал ход серии с ЦСКА (2-2 в серии) и поделился ожиданиями от пятого матча, который состоится сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 мск.

«В прошлом матче мы хорошо действовали в первом периоде — в первые шесть–семь минут создали не меньше пяти голевых моментов. Но не сумели их реализовать, и это дорого нам обошлось. Хотя и второй период нам тоже удался неплохо — хоккей в исполнении обеих команд был уже не таким ярким. Но мы отыграли осторожно и дисциплинированно, почти не позволив ЦСКА создать моменты. А затем смогли реализовать большинство. Но хоккей — непредсказуемый вид спорта. Если ты ненадолго даёшь сопернику пространство, он может перевернуть игру. А у ЦСКА есть характер и много сильных игроков. Они сумели это сделать за короткое время в начале третьего периода.

Эпизод с Пашниным? Ничего особенного. Просто Пашнин очень жёстко сыграл против меня, применил силовой приём. Это хоккей — здесь такое нормально. Особенно в плей-офф. Видимо, Илья решил заступиться за меня, чтобы Пашнин и его партнёры по команде в дальнейшем с опаской шли на нас с силовыми приёмами, понимая, что СКА тоже может ответить не менее жёстко.

Что нужно сделать в пятой игре? Вернуть свой лучший хоккей, не допускать ненужных ошибок и реализовывать моменты. Как мы это сделали в третьем матче, который выиграли со счётом 5:2. Думаю, в нём мы очень хорошо провели первый период, а также отлично действовали в игре «пять на пять», создали много голевых моментов. Когда счёт стал 4:1, мы перестали кататься вперёд и усложнили для ЦСКА условия игры в нашей зоне, но их хоккеисты взяли верх во втором периоде по броскам по воротам, хотя мы и забросили две шайбы. В третьем периоде соперник получал много штрафных минут и мы смогли взять игру под контроль», — цитирует Торесена «Известия».

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.