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Болельщик «Оттавы», известный как «мальчик-бабочка», умер в возрасте 17 лет

Болельщик «Оттавы», известный как «мальчик-бабочка», умер в возрасте 17 лет
Хоккей / НХЛ

Скончался известный юный болельщик «Оттавы Сенаторз» Джонатан Питр, который страдал от редкого генетического заболевания – буллезного эпидермолиза.

Среди фанатов и игроков НХЛ Питр был известен как «мальчик-бабочка» из-за того, что его болезнь спровоцировала чрезвычайно хрупкое телосложение. В «Оттаве» внимание на него обратили в ноябре 2014 года. Тогда руководство «Оттавы» подписало однодневный контракт скаута с 14-летним мальчиком. Питр был постоянным гостем мероприятий, проводимых «Сенаторз» и НХЛ.

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