Болельщик «Оттавы», известный как «мальчик-бабочка», умер в возрасте 17 лет

Скончался известный юный болельщик «Оттавы Сенаторз» Джонатан Питр, который страдал от редкого генетического заболевания – буллезного эпидермолиза.



Среди фанатов и игроков НХЛ Питр был известен как «мальчик-бабочка» из-за того, что его болезнь спровоцировала чрезвычайно хрупкое телосложение. В «Оттаве» внимание на него обратили в ноябре 2014 года. Тогда руководство «Оттавы» подписало однодневный контракт скаута с 14-летним мальчиком. Питр был постоянным гостем мероприятий, проводимых «Сенаторз» и НХЛ.