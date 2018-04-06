Голкипер ЦСКА Юханссон впервые оформил шат-аут в матче плей-офф КХЛ

В пятом матче финальной серии в Западной конференции КХЛ вратарь московского ЦСКА Ларс Юханссон впервые появился на льду с первых минут, заменив Илью Сорокина.

Для шведского вратаря этот матч стал третьим в плей-офф. До этого он сыграл два периода с «Йокеритом» в серии второго раунда, пропустив одну шайбу. В третьем матче серии со СКА он провёл на льду 36 минут и 16 секунд, оставив свои ворота в неприкосновенности. Сегодня Юханссон оформил первый полноценный шат-аут, отыграв весь матч целиком. Юханссон отразил 29 бросков. Ещё 22 заблокировали полевые игроки ЦСКА.

В регулярном чемпионате КХЛ 30-летний голкипер провёл 21 встречу, из которых выиграл 15, пропуская в среднем 1,31 шайбу за игру при проценте отражённых бросков 93,8.