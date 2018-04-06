Капитан «Тампы» Стэмкос не сыграет в последних матчах регулярного чемпионата

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос пропустит последние две встречи регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Причиной тому стала травма нижней части тела, восстановление после которой случится на следующей неделе, согласно ожиданиям главного тренера команды Джона Купера. Стэмкос получил повреждение во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (1:4).

В нынешнем сезоне лидер «Тампы» набрал 86 (27+59) оков в 78 матчах при показателе полезности «+18» и 72 минутах штрафа.

«Тампе» в завершение регулярного чемпионата предстоит провести встречи с «Баффало Сэйбрз» и «Каролиной Харрикейнз». «Молнии» досрочно обеспечили себе место в матчах плей-офф.