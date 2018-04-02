Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос помещён в список травмированных

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос из-за травмы нижней части тела помещён в список травмированных, информирует официальный сайт клуба. Срок восстановления оценивается как со дня на день.

Лидер «молний» получил травму в матче регулярного сезона с «Нэшвилл Предаторз» (1:4). Он не вышел на лёд после первой двадцатиминутки, и оставшиеся два периода «Тампа» провела без одного из своих лидеров.

Всего на площадке Стэмкос провёл семь минут 22 секунды, отыграв девять смен и заработав отрицательный показатель полезности: "-1". В нынешнем сезон Стэмкос забросил 27 шайб и сделал 59 результативных передач в 78 матчах.

Видео момента получения травмы Стэмкосом можно посмотреть на сайте Sportsnet.