Травма Павла Падакина во встрече с Германией оказалась несерьёзной

Нападающий олимпийской сборной России Павел Падакин рассказал в своём «твиттере», что повреждение плеча, которое он получил во встрече с командой Германии (3:4 ОТ), оказалось несерьёзным, и поблагодарил всех за поддержку.

Сразу после встречи главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ посетовал, что существовал риск потери Падакина на длительный срок.

В нынешнем сезоне в КХЛ нападающий выступал за хоккейный клуб «Сочи». В 53 матчах регулярного чемпионата он отметился 31 (9+22) результативным баллом. В плей-офф Павел сыграть пять встреч и записал на свой счёт одну голевую передачу.