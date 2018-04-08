«Бостон» победил «Оттаву», за которую дебютировал бывший голкипер «Сибири»

«Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги на домашнем льду уверенно победил «Оттаву Сенаторз» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

В составе хозяев отличились Давид Пастрняк, Томми Уингелс, Дэнтон Хэйнен, Ноэль Аккьяри и Дэвид Бейкс. В составе гостей дубль на счету Райана Дзингела.

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 26 бросков. Ворота «Оттавы» впервые в карьере защищал бывший голкипер «Сибири» и других команд КХЛ Дэнни Тейлор. 31-летний вратарь справился с 30 бросками.