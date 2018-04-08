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«Бостон» победил «Оттаву», за которую дебютировал бывший голкипер «Сибири»

«Бостон» победил «Оттаву», за которую дебютировал бывший голкипер «Сибири»
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги на домашнем льду уверенно победил «Оттаву Сенаторз» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

В составе хозяев отличились Давид Пастрняк, Томми Уингелс, Дэнтон Хэйнен, Ноэль Аккьяри и Дэвид Бейкс. В составе гостей дубль на счету Райана Дзингела.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
5 : 2
0:1, 3:0, 2:1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Дзингел (Дюшейн, Уайт) – 12:31 (5x5), 1:1 – Пастрняк (Бержерон, Круг) – 28:08 (5x4), 2:1 – Уингелс – 28:59 (5x5), 3:1 – Хайнен (Джионта, Маккуэйд) – 37:01 (5x5), 3:2 – Дзингел (Уайт, Воланин) – 47:07 (5x5), 4:2 – Аккьяри (Шаллер, Хара) – 58:09 (5x5), 5:2 – Бэйкс (Хайнен) – 59:17 (en)

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 26 бросков. Ворота «Оттавы» впервые в карьере защищал бывший голкипер «Сибири» и других команд КХЛ Дэнни Тейлор. 31-летний вратарь справился с 30 бросками.

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