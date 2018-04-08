Фредерик Андерсен установил рекорд «Торонто», побив достижение сезона-2002/03

В противостоянии двух канадских клубов в регулярном чемпионате НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома одержал победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

Датский голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен одержал 38-ю победу в нынешнем сезоне и установил рекорд клуба по этому показателю, побив достижение Эда Бельфора (37 побед в сезоне-2002/03) и Эндрю Рэйкрофта (37 побед в сезоне-2006/07). Андерсен занял четвёртое место по победам в «регулярке»-2017/18 во всей лиге.

В этом сезоне Фредерик одержал 37 побед в 66 матчах при коэффициенте надёжности 2,81 и проценте отражённых бросков 91,8.