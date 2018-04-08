Жиру, Ландеског и Янковски – три звезды игрового дня НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила трёх звёзд очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Третьей звездой стал нападающий «Калгари Флэймз» Марк Янковски, который оформил покер в ворота «Вегаса» (7:1).

Второй звездой был признан капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског, записавший на свой счёт три (1+2) очка в матче с «Сент-Луисом» (5:2), который был решающим для «Эвеланш» с точки зрения попадания в плей-офф.

Первая звезда игрового дня НХЛ – капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру. Он сделал хет-трик в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:0). Благодаря этой победе «лётчики» обеспечили место в играх плей-офф.