600-й гол Овечкина признан лучшим в регулярном чемпионате НХЛ

Национальная хоккейная лига определила 10 лучших голов регулярного чемпионата. В рейтинг вошли сразу три шайбы российских хоккеистов, на первом месте расположился Александр Овечкин с шайбой в ворота «Виннипега», которая стала для него 600-й в лиге.



10. Джош Бейли («Нью-Йорк Айлендерс»);

9. Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»);



8. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);



7. Шон Кутюрье («Филадельфия Флайерз»);



6. Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»);



5. Патрик Марун («Эдмонтон Ойлерз»);

4. Адам Хенрик («Анахайм Дакс»);



3. Тайлер Тоффоли («Лос-Анджелес Кингз»);



2. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»);



1. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).

Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ на YouTube.