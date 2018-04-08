600-й гол Овечкина признан лучшим в регулярном чемпионате НХЛ

Национальная хоккейная лига определила 10 лучших голов регулярного чемпионата. В рейтинг вошли сразу три шайбы российских хоккеистов, на первом месте расположился Александр Овечкин с шайбой в ворота «Виннипега», которая стала для него 600-й в лиге.
10. Джош Бейли («Нью-Йорк Айлендерс»);
9. Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
8. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);
7. Шон Кутюрье («Филадельфия Флайерз»);
6. Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»);
5. Патрик Марун («Эдмонтон Ойлерз»);
4. Адам Хенрик («Анахайм Дакс»);
3. Тайлер Тоффоли («Лос-Анджелес Кингз»);
2. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»);
1. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ на YouTube.
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