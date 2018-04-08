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НХЛ назвала сейвы вратаря-любителя, сыгравшего за «Чикаго», лучшими в сезоне

НХЛ назвала сейвы вратаря-любителя, сыгравшего за «Чикаго», лучшими в сезоне
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига определила десятку лучших сейвов регулярного чемпионата.

Лучшими названы спасения экстренного вратаря-любителя «Чикаго» Скотта Фостера, который по стечению обстоятельств, из-за травмы сразу двух голкиперов, вышел на лёд в матче с «Виннипегом». Человек, работающий в повседневной жизни бухгалтером, отразил семь бросков из семи.

10. Антти Раанта («Аризона Койотс»)

9. Джейк Аллен («Сент-Луис Блюз»)

8. Джонатан Бернье («Колорадо Эвеланш»)

7. Джимми Ховард («Детройт Ред Уингз»)

6. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»)

5. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

4. Джон Гибсон («Анахайм Дайкс»)

3. Деван Дубник («Миннесота Уайлд»)

2. Мэттью Мюррей («Питтсбург Пингвинз»)

1. Скотт Фостер («Чикаго Блэкхоукс»)

Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

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