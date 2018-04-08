НХЛ назвала сейвы вратаря-любителя, сыгравшего за «Чикаго», лучшими в сезоне

Национальная хоккейная лига определила десятку лучших сейвов регулярного чемпионата.



Лучшими названы спасения экстренного вратаря-любителя «Чикаго» Скотта Фостера, который по стечению обстоятельств, из-за травмы сразу двух голкиперов, вышел на лёд в матче с «Виннипегом». Человек, работающий в повседневной жизни бухгалтером, отразил семь бросков из семи.



10. Антти Раанта («Аризона Койотс»)



9. Джейк Аллен («Сент-Луис Блюз»)



8. Джонатан Бернье («Колорадо Эвеланш»)



7. Джимми Ховард («Детройт Ред Уингз»)



6. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»)



5. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)



4. Джон Гибсон («Анахайм Дайкс»)



3. Деван Дубник («Миннесота Уайлд»)



2. Мэттью Мюррей («Питтсбург Пингвинз»)



1. Скотт Фостер («Чикаго Блэкхоукс»)

Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.