НХЛ назвала сейвы вратаря-любителя, сыгравшего за «Чикаго», лучшими в сезоне

Национальная хоккейная лига определила десятку лучших сейвов регулярного чемпионата.
Лучшими названы спасения экстренного вратаря-любителя «Чикаго» Скотта Фостера, который по стечению обстоятельств, из-за травмы сразу двух голкиперов, вышел на лёд в матче с «Виннипегом». Человек, работающий в повседневной жизни бухгалтером, отразил семь бросков из семи.
10. Антти Раанта («Аризона Койотс»)
9. Джейк Аллен («Сент-Луис Блюз»)
8. Джонатан Бернье («Колорадо Эвеланш»)
7. Джимми Ховард («Детройт Ред Уингз»)
6. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»)
5. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
4. Джон Гибсон («Анахайм Дайкс»)
3. Деван Дубник («Миннесота Уайлд»)
2. Мэттью Мюррей («Питтсбург Пингвинз»)
1. Скотт Фостер («Чикаго Блэкхоукс»)
Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.