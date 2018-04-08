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Андронов: задача на сезон у нас не обыграть СКА, а выиграть Кубок Гагарина

Андронов: задача на сезон у нас не обыграть СКА, а выиграть Кубок Гагарина
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился впечатлениями от завершения финальной серии Западной конференции КХЛ, в которой его команда одержала победу над питерским СКА.

«Самое главное, что играли до конца, друг за друга. Уже неважен был счёт, просто выкладывались на сто процентов. Вся серия в таком ключе прошла. В душе сейчас чувство хорошо сделанной работы. Завтра будет уже другой день. Мне кажется, в плей-офф все серии важны, нужно в каждой побеждать. Задача на сезон у нас не обыграть СКА, а выиграть Кубок Гагарина. СКА был лидером сезона? И лидеры проигрывают. Тренеры решат, сколько нам отдыхать перед финалом. Играли друг за друга, за ребят, которые заболели. Не знаю, что с Капризовым и Робинсоном, в день матча на игре старались сосредоточиться. Сейчас надо дух перевести», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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