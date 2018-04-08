Андронов: задача на сезон у нас не обыграть СКА, а выиграть Кубок Гагарина

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился впечатлениями от завершения финальной серии Западной конференции КХЛ, в которой его команда одержала победу над питерским СКА.

«Самое главное, что играли до конца, друг за друга. Уже неважен был счёт, просто выкладывались на сто процентов. Вся серия в таком ключе прошла. В душе сейчас чувство хорошо сделанной работы. Завтра будет уже другой день. Мне кажется, в плей-офф все серии важны, нужно в каждой побеждать. Задача на сезон у нас не обыграть СКА, а выиграть Кубок Гагарина. СКА был лидером сезона? И лидеры проигрывают. Тренеры решат, сколько нам отдыхать перед финалом. Играли друг за друга, за ребят, которые заболели. Не знаю, что с Капризовым и Робинсоном, в день матча на игре старались сосредоточиться. Сейчас надо дух перевести», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.