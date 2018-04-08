Бадюков: Юханссон – это удивительное рядом, он перевернул мнение о себе

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился впечатлениями от исхода серии финала Западной конференции КХЛ ЦСКА – СКА (4-2).

«Не то что эта победа неожиданная, думаю, «армейцы» заслужили это. Сколько было блокированных бросков – 24 в четвёртой встрече, 22 в пятой, и сейчас 21. Самоотверженность и труд всё перетрут. Очень интересный матч получился, непохожий на остальные. И вообще серия – просто загляденье. Даже без седьмой встречи здесь мы видели очень много всего. И ошибки вратарей, и сухую встречу Ларса Юханссона, который так и не пропустил. Восстановление после болезни ребят из ЦСКА…

По ходу этой встречи очень многие отвалились, сели отдохнуть, и играли практически одни и те же – Григоренко, Ничушкин, Попов, Шалунов. Эти ребята играли самоотверженно, по заданию.

Основная причина поражения СКА – нереализованные моменты. В овертайме Дацюк не перекинул щиток, у Гусева был момент, у Зубарева штанга. Очень хороший матч провёл Ковальчук, по эмоциям и по продуктивности, шайбу забросил. Но так бывает в хоккее, что, ведя в счёте и имея преимущество по моментам, проигрываешь.

Юханссон не то что герой серии, это удивительное рядом. Он перевернул о себе мнение. Наверное, все знали, что он хороший вратарь, но что может в такой момент, в дерби всея Руси, если так можно сказать, взять и стать основным действующим лицом. Очень многое должно сойтись – и фарт, и мастерство, и команда должна поверить.

Не думаю, что у ЦСКА будет преимущество над «Ак Барсом» в финале. У Казани очень хорошая команда, там тоже рабочие и достаточно квалифицированные ребята, они тоже настроены. Есть лидер Азеведу, который за собой тащит команду, есть Марков. «Ак Барс», как и ЦСКА, выиграл свою серию без большинства. Будет очень много работы. Но шансы у этого ЦСКА выиграть кубок хорошие», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.