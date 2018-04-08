Знарок: олимпийский сезон очень помешал СКА, но мы рады победе на Олимпиаде

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал исход сезона для питерского СКА, который завершил своё выступление в чемпионате КХЛ, проиграв серию за выход в финал Кубка Гагарина московскому ЦСКА (2-4).
«Насколько олимпийский сезон помешал СКА? Очень помешал. Мы рады, что выиграли Олимпиаду. На ней было такое количество игроков СКА… Ребята сделали всё, что могли. Они молодцы. Переигрывали ЦСКА, но не могли забить. У нас не было времени выводить команду на пик несколько раз за сезон. Мы после Олимпиады сразу поехали играть. Очень сложно было чисто физически и эмоционально», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Кто он – тренер года в КХЛ? Уж точно не Знарок
Лучший тренер сезона – это тот, кто удивляет, а не выигрывает кубки на заказ. КХЛ пора ломать традиции.