«Йокерит» заключил контракт с Ниеми, он автор самого позднего гола в истории КХЛ

«Йокерит» заключил новые контракты с нападающими Микой Ниеми и Томи Мяки, информирует официальный сайт клуба. Соглашения рассчитаны на один сезон с возможностью продления ещё на один сезон для Ниеми.

30-летний Ниеми в нынешнем сезоне провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) очков. В 10 матчах плей-офф на его счету одна шайба и три передачи. Ниеми в пятом матче серии плей-офф с ЦСКА (2:1 ОТ) стал автором самого позднего гола в истории КХЛ. Финский форвард отличился на 143-й минуте матча.

34-летний Мяки не забросил ни одной шайбы в 24 матчах. В его активе три результативные передачи.