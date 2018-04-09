Источник: Илья Ковальчук, скорее всего, перейдёт в «Рейнджерс»

Нападающий СКА Илья Ковальчук близок к переходу в «Нью-Йорк Рейнджерс».

По информации «Спорт-экспресса», 34-летний россиянин уже согласовал свой будущий переход в клуб из Нью-Йорка. Зарплата Ковальчука в «Рейнджерс» составит около $ 6 млн, срок контракта пока обсуждается сторонами.

Переход может состояться 1 июля – в день открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Вчера, 8 апреля, Илья Ковальчук объявил о своём решении продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.

В нынешнем сезоне КХЛ форвард забросил 31 шайбу и сделал 32 результативные передачи в 63 матчах регулярного чемпионата и набрал 10 (6+4) очков в 15 матчах плей-офф.