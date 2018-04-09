Мамбеталиев: Доус и Бойд не приедут в сборную Казахстана — у них нет контрактов

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал подготовку команды к чемпионату мира 2018 года в первом дивизионе.

«Команда омолодилась на 60 процентов. У всех огромное желание играть в хоккей и победить на чемпионате мира. Претензий ни к кому нет. Мы всех взяли, кто нам в данный момент нужен. Они проходят с нами сборы и готовятся к чемпионату мира. Окончательный состав определится перед самым чемпионатом мира. На выезд поедем 12-го числа. Будут две товарищеские игры с Италией, одна — с Австрией. Я думаю, с Австрией будет уже окончательный состав, который будет начинать чемпионат мира. Может быть, кто-нибудь добавится. Может быть, кого-нибудь из «Номада» возьмём.

Хенрик Карлссон приходит в свою форму, он неплохо выглядит. А Кевин Даллман старается тоже. Надеюсь, к чемпионату мира он будет в хорошей форме. Доус и Бойд? Их не будет. Как мы их ждём, если у них контракта нет? Они не в сборной, они не в команде «Барыс». У них нет контрактов, поэтому они и не в сборной.

Основные соперники? Словения и Венгрия. Соперники достойные.

Кто будет капитаном? Максим Семёнов. Помощники — Кевин Даллман и Роман Старченко», — цитирует специалиста Shaiba.kz.

Дастин Бойд является игроком московского «Динамо» и связан действующим соглашением с клубом ещё на один год.