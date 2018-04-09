Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

Стали известны три звезды недели в НХЛ

Стали известны три звезды недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн, набравший восемь (7+1) очков в трёх матчах.

Второй звездой стал голкипер «Флориды Пантерз» Роберто Луонго, выигравший три встречи при коэффициенте надёжности 1,59 и 95,5% отражённых бросков. Также вратарь провёл свою 1000-ю игру в НХЛ.

Замкнул тройку лучших хоккеистов недели форвард «Филадельфии Флаейрз» Клод Жиру, заработавший 7 (5+2) баллов в трёх встречах.

Овечкин, Кучеров или «Вегас»? 8 вопросов по Кубку Стэнли
Чего ждать от плей-офф НХЛ.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент