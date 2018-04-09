Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.



Первой звездой признан нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн, набравший восемь (7+1) очков в трёх матчах.



Второй звездой стал голкипер «Флориды Пантерз» Роберто Луонго, выигравший три встречи при коэффициенте надёжности 1,59 и 95,5% отражённых бросков. Также вратарь провёл свою 1000-ю игру в НХЛ.



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели форвард «Филадельфии Флаейрз» Клод Жиру, заработавший 7 (5+2) баллов в трёх встречах.

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