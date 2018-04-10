Ларионов: Самсонов вылетает в Вашингтон, «Металлург» — перевёрнутая страница

Хоккейный агент Игорь Ларионов, представляющий интересы вратаря «Металлурга» Ильи Самсонова, сообщил, что его клиент в ближайшее время подпишет контракт новичка с «Вашингтон Кэпиталз». Вратарь был выбран клубом на драфте 2015 года под общим 22-м номером.



«Самсонов уже готов вылететь в Вашингтон для подписания контракта. У него будет контракт новичка. «Металлург» — это перевёрнутая страница», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Всего в КХЛ 21-летний голкипер сыграл 87 матчей за «Металлург», одержав 37 побед. В среднем Самсонов отражал 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,19.

Ковальчук уезжает в НХЛ. Зачем и куда? В карьере Ильи Ковальчука не хватает победы в Кубке Стэнли.