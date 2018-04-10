Объявлены шансы команд в лотерее драфта НХЛ, «Баффало» — фаворит

Национальная хоккейная лига по окончании регулярного сезона объявила о шансах команд в лотерее драфта-2018. В лотерее примут участие 15 команд, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли (либо клубы, обменявшие выбор у этих команд).

Распределение шансов на первый выбор драфта выгядит следующим образом:

«Баффало Сэйбрз» — 18,5%

«Оттава Сенаторз» — 13,5%

«Аризона Койотиз» — 11,5%

«Монреаль Канадиенс» — 9,5%

«Детройт Ред Уингз» — 8,5%

«Ванкувер Кэнакс» — 7,5%

«Чикаго Блэкхокс» — 6,5%

«Нью-Йорк Рейнджерс» — 6,0%

«Эдмонтон Ойлерз» — 5,0%

«Нью-Йорк Айлендерс» — 3,5%

«Каролина Харрикейнз» — 3,0%

«Нью-Йорк Айлендерс» (от «Калгари») — 2,5%

«Даллас Старз» — 2,0%

«Сент-Луис Блюз» — 1,5%

«Флорида Пэнтерз» — 1,0%.

Лотерея драфта НХЛ 2018, которая состоится 28 апреля в Торонто, будет состоять из трёх этапов. На первом будет определён клуб, который получит первый выбор драфта, на втором этапе — второй выбор, на третьем — третий выбор.

Драфт НХЛ 2018 года пройдёт в American Airlines Center в Далласе. Первый раунд состоится 22 июня. Раунды со второго по седьмой — 23 июня.