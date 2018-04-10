«Северсталь» подписала новый контракт с Максимом Верёвкиным

«Северсталь» подписала новый контракт с защитником Максимом Верёвкиным, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

28-летний хоккеист пополнил состав череповецкой команды по ходу прошедшего сезона. Защитник принял участие в 29 матчах за клуб, в которых набрал 5 (2+3) баллов при показателе полезности «-8».

Помимо «Северстали» Верёвкин выступал в КХЛ за «Амур». В общей сложности он сыграл 62 матча в лиге, в которых забросил 3 шайбы и сделал 5 результативных передач при показателе полезности «-10» и 20 штрафных минутах.