Зайцев: в НХЛ не так много российских ребят, поэтому мы рады встречам

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев поделился мнением о количестве российских игроков в Национальной хоккейной лиге. В регулярном сезоне-2017/18 хотя бы по одному матчу в НХЛ сыграли 39 российских игроков, это самый низкий показатель за последние три сезона (в сезоне-2016/17 – 42 игрока, 2015/16 – 41).



«Сейчас в этой лиге не так много российских ребят. Поэтому мы всегда рады, когда видимся друг с другом», — приводит слова Зайцева Sports Illustrated.

В «регулярке» НХЛ установлен самый низкий показатель по числу россиян за 3 года

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