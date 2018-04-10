Лундквист не уверен в участии в ЧМ-2018, Нильсен дал согласие

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист пока не решил, будет ли выступать за сборную Швеции на чемпионате мира—2018. Также сообщается, что на турнир приедет форвард «Детройта» и сборной Дании Франс Нильсен.



«Лундквиста беспокоит травма, полученная на прошлом чемпионате мира. Он не уверен, поедет в Данию или же спокойно займётся лечением повреждения», — сообщил в своём «твиттере» журналист Дэн Розен.



36-летний Лундквист в регулярном чемпионате сезона-2017/18 провёл 63 матча, отражая 91,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,98. В прошлом году вратарь выиграл золото чемпионата мира.



Нильсен в 79 играх сезона заработал 33 (16+17) очка.