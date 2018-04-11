Овечкин: «Вашингтон» знает, что нужно делать, чтобы добиться успеха в плей-офф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс».

Мы понимаем, кто мы, и знаем, что нужно делать, чтобы добиться успеха в плей-офф. Знаем, как играть, чтобы победить. Регулярный сезон окончен, начинается вторая часть. Уверен, что все будут готовы и здоровы.

Бобровский плохо играет с «Вашингтоном»? Не знаю, спросите его. Я не обращ​аю внимания на такое.

Кузнецов? Он стал более зрелым игроком, лучше стал понимать игру. Мы знали, что он станет в будущем очень сильным игроком, и можем это сейчас наблюдать», – сказал Овечкин в интервью журналистам.