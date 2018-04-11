Коскинен: есть интерес к продолжению карьеры в НХЛ — у меня много целей и задач

Голкипер СКА Микко Коскинен прокомментировал поражение команды в полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА и заявил о желании продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге. Контракт финского вратаря с клубом из Санкт-Петербурга истекает 30 апреля 2018 года.

«Перед стартом сезона в КХЛ у меня была только одна цель — выиграть Кубок Гагарина. Ужасно обидно, что чемпионат закончился таким образом. Конечно, подготовка к плей-офф была скомкана из-за Олимпийских игр, потому что всё было заточено под Олимпиаду. Если считать тренеров и игроков, то 20 человек из СКА были представлены на Играх. Было потрачено много энергии.

Я очень благодарен организации за время, проведённое в клубе. Всё было здорово. Лучшее время в моей карьере. Благодарен всем за те моменты, которые были в этом клубе. Следующий сезон? У меня много целей и задач. Конечно, есть интерес к продолжению карьеры в НХЛ», — цитирует игрока Iltalehti.