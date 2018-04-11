Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с Владимиром Воробьёвым

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером Владимиром Воробьёвым, информирует официальный сайт клуба.

«Совет директоров заслушал отчёт главного тренера клуба В.А. Воробьёва и его предложения по плану подготовки к участию в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон-2018/19, включая предложения по селекционной политике клуба. Полномочия В.А. Воробьёва в качестве главного тренера были подтверждены», — сообщается в официальном заявлении клуба.

В минувшем сезоне команда под управлением Воробьёва впервые в истории не попала в плей-офф КХЛ, завершив сезон на девятом месте в Западной конференции.