Нэш: «Питтсбургу», «Чикаго» и «Лос-Анджелесу» хватит побеждать. Пора делиться

Нападающий «Бостон Брюинз» Рик Нэш поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф НХЛ. Соперником его команды в первом раунде станет «Торонто Мэйпл Лифс».

«Об этом думаешь постоянно, перед началом каждого сезона представляешь себе, как поднимешь кубок Стэнли над головой. У «Бостона» есть хороший шанс. Здесь отличный состав. Но многое должно сложиться удачно. Думаю, что «Питтсбургу», «Чикаго» и «Лос-Анджелесу» хватит побеждать. Пора делиться. Пора немного уступить и дать другим порадоваться», — публикует слова Нэша официальный сайт НХЛ.

Нэш был обменён в «Бостон» по ходу сезона из «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе «Брюинз» Рик успел провести 11 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков.