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«Питтсбург» — «Филадельфия»: Сидни Кросби забил очередной гол ударом из тенниса

«Питтсбург» — «Филадельфия»: Сидни Кросби забил очередной гол ударом из тенниса
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимает «Филадельфию Флайерз» (5:0, завершился второй период).

Пятую шайбу хозяев в середине второго периода забросил капитан команды Сидни Кросби. Канадский хоккеист в очередной раз в сезоне красивым теннисным ударом отправил шайбу в ворота соперников. Эта шайба стала для Кросби первой в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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