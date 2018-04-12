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«Виннипег» обыграл «Миннесоту» в первом матче серии плей-офф

«Виннипег» обыграл «Миннесоту» в первом матче серии плей-офф
Хоккей / НХЛ

«Виннипег Джетс» переиграл «Миннесоту Уайлд» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Голы в составе победителей на свой счёт записали Марк Шайфли, Патрик Лайне и Джо Морроу. Нападающие Мэтт Каллен и Зак Паризе отличились в составе гостей. Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник отразил 37 бросков по своим воротам.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Виннипег Джетс».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
12 апреля 2018, четверг. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
3 : 2
0:0, 1:0, 2:2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Шайфли (Уилер, Бафлин) – 37:37 (5x4), 1:1 – Каллен (Гринвей, Проссер) – 41:46 (5x5), 1:2 – Паризе (Гранлунд, Койву) – 43:56 (5x5), 2:2 – Лайне (Штястны) – 44:51 (5x5), 3:2 – Морроу (Элерс) – 52:47 (5x5)
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