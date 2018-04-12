«Виннипег» обыграл «Миннесоту» в первом матче серии плей-офф

«Виннипег Джетс» переиграл «Миннесоту Уайлд» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Голы в составе победителей на свой счёт записали Марк Шайфли, Патрик Лайне и Джо Морроу. Нападающие Мэтт Каллен и Зак Паризе отличились в составе гостей. Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник отразил 37 бросков по своим воротам.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Виннипег Джетс».