Назаров: увеличение количества игр — сильный ход КХЛ, мы этого ждали

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал планы своей команды на межсезонье и поделился мнением об изменениях в КХЛ.

«Несколько дней назад завершил свой сезон «Реактор». Год назад наш фарм-клуб во главе с игроками «Нефтехимика» играл в финале Кубка Харламова — с фарм-клубом всё того же ЦСКА, а на сей раз остановился в шаге от главной серии сезона. «Реактор» — самый стабильный клуб на Востоке МХЛ в последних двух сезонах, многие его игроки вновь приглашены в июньский молодёжный лагерь «Нефтехимика». Его сроки в ближайшее время согласуем с профсоюзом КХЛ.

Как известно, в предстоящем чемпионате КХЛ будут проведены рекордные 62 матча. Увеличение количества игр — сильный ход КХЛ, мы этот ход ждали и считаем его абсолютно верным. Наверное, в дальнейшем за счёт оптимизации пауз на Евротур удастся выйти и на отметку 68-70 игр. Так или иначе, но более насыщенный регулярный чемпионат увеличивает требования к функциональному состоянию игроков. И в молодёжном лагере мы это почувствуем — новичков «Нефтехимика»-2018 ждут новые и интенсивные нагрузки. Они будут даны по-новому, ведь старт «регулярки»-2018/19 намечен на 1 сентября, тогда как год назад мы начинали на 10 дней раньше. В прошедшем чемпионате было тяжеловато: 20 августа перед первым матчем чемпионата в Нижнекамске была жара, город ещё пребывал в отпускном режиме. Осенний старт удобнее всем — и игрокам, и зрителям, и тренерам.

У нас будет переходный вариант площадки — между классическим европейским, который представлен в большинстве арен КХЛ, и канадским, который сегодня работает во Владивостоке или Хабаровске. Выходим на финский формат — как у «Йокерита» на «Хартвалл Арене». В тактическом плане собираемся использовать все те козыри, которые дает финский лёд. То есть дома постараемся сыграть ещё более агрессивно и глубоко, на радость нижнекамскому болельщику. Определёенные задумки уже есть», — цитирует тренера Russia-Hockey.