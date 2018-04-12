Источник: ряд игроков «Сочи» подадут на клуб в арбитраж КХЛ из-за долгов

Ряд игроков ХК «Сочи» в ближайшие дни подадут заявление в арбитраж КХЛ из-за многомесячных долгов по заработной плате, а также из-за невыплаты премии за сезон, информирует «Р-Спорт».

По ходу сезона не раз появлялись новости о задержках зарплаты в «Сочи», однако 28 марта, после совета директоров КХЛ, президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что долги среди клубов имеет только владивостокский «Адмирал».

По информации собеседника агентства, на самом деле задолженность перед игроками составляет как минимум три месяца. Также «Сочи» не заплатил игрокам премию за выход в плей-офф. В ближайшее время ведущие хоккеисты клуба обратятся в арбитраж КХЛ с требованием выплатить причитающиеся им деньги. Кроме того, клуб так и не выплатил хоккеистам бонусы по итогам сезона-2016/17.

«Сочи» под руководством Сергея Зубова в минувшем регулярном чемпионате занял шестое место в Западной конференции, а в плей-офф уступил в первом раунде «Йокериту» (1-4).