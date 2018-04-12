В ФХР опровергли информацию о положительных допинг-пробах в юниорской сборной

Федерация хоккея России сообщила о возможном нарушении антидопинговых правил несколькими игроками ХК «Россошь». Напомним, ранее появилась информация о положительных допинг-пробах в юниорский сборной России.



«В Федерацию хоккея России поступило письмо от ассоциации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о возможном нарушении антидопинговых правил семи хоккеистов ХК «Россошь» (Россошь). В настоящий момент спортсмены отстранены от тренировок и соревнований. В случае подтверждения положительных проб, спортсмены могут быть дисквалифицированы согласно антидопинговым правилам ИИХФ и ВАДА, и в этом случае к врачам и руководителям команды будут применены санкции ФХР.



Федерация хоккея России обращает внимание, что сообщение в ряде СМИ о положительных допинг-пробах в юниорской сборной России до 18 лет не соответствует действительности», — сообщили «Чемпионату» в ФХР.