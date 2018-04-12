Свитов: Билялетдинов — лучший тренер в КХЛ, у него и титулов больше всех

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Свитов рассказал об отношении к главному тренеру клуба Зинэтуле Билялетдинову.
«Билялетдинов – это лучший, на мой взгляд, тренер в КХЛ. Он и титулов выиграл больше всех. В команду Зинэтула Хайдярович принёс прежде всего дисциплину. И свой громадный авторитет. Мне нравится наша нынешняя команда своей сплочённостью, организованностью», — приводит слова нападающего официальный «твиттер» казанского коллектива.
Доус заменит Ковальчука в СКА, Знарок найдёт работу в НХЛ? Таблица переходов КХЛ
Все подтверждённые трансферы, возможные переходы и слухи.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»