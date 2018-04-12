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Свитов: Билялетдинов — лучший тренер в КХЛ, у него и титулов больше всех

Свитов: Билялетдинов — лучший тренер в КХЛ, у него и титулов больше всех
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Свитов рассказал об отношении к главному тренеру клуба Зинэтуле Билялетдинову.

«Билялетдинов – это лучший, на мой взгляд, тренер в КХЛ. Он и титулов выиграл больше всех. В команду Зинэтула Хайдярович принёс прежде всего дисциплину. И свой громадный авторитет. Мне нравится наша нынешняя команда своей сплочённостью, организованностью», — приводит слова нападающего официальный «твиттер» казанского коллектива.

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