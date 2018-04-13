Эвандер Кейн в матче с «Анахаймом» повторил достижение Александра Радулова

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн сделал дубль в первом матче серии с «Анахайм Дакс» (3:0, 1-0) в первом раунде Кубка Стэнли.

Для 26-летнего нападающего это был дебютный матч в плей-офф. Он провёл его в своем девятом сезоне в НХЛ и стал первым игроком «Шаркс» в истории, кто отметился дублем в первом матче в Кубке Стэнли в карьере. За последние 20 лет Кейн стал четвёртым игроком с подобным достижением. Первым это удалось сделать нападающему «Нэшвилл Предаторз» Александру Радулову в 2007 году.

Помимо Радулова и Кейна дубль в первом матче в карьере в Кубке Стэнли делали Майк Грин и Габриэль Бурк.

Видео второго гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.