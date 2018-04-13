22 апреля на большой арене «ВТБ Ледовый дворец» состоится финал МСХЛ

22 апреля на большой арене «ВТБ Ледовый дворец» состоится финальный матч Московской студенческой хоккейной лиги (МСХЛ).

В финале за кубок Студенчества сразятся команды МАИ и ТГУ. Действующий чемпион лиги встретится с командой, которая хочет взять реванш за прошлогоднее поражение в полуфинале чемпионата России.

Организаторы устроят для болельщиков настоящее шоу, хедлайнером которого станет звезда современной хип-хоп сцены — L’One.

Всего за восемь лет существования лига превратилась в крупнейшее событие в студенческом хоккее России – 30 команд сыграли более 150 матчей в трёх дивизионах за сезон. В 2017 году посетили более 50 тыс. болельщиков.