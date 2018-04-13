Панарин: забил важный гол, победа стала значительным событием для «Коламбуса»

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал свой вклад в победу над «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ, 1-0) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Российский нападающий в этом матче набрал 3 (1+2) очка и стал автором победной шайбы

«Очень важный гол для нашей команды. Я счастлив, потому что была тяжёлая игра, а победа стала значительным событием», — цитирует игрока официальный сайт «Коламбуса».

Видео победного гола Панарина можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

Следующий матч в серии до четырёх побед пройдёт 16 апреля в Вашингтоне.