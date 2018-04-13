Мутко: решение ФХР заменить наставника сборной России перед ЧМ настораживает

Вице-премьер РФ Виталий Мутко насторожен перестановками в тренерском штабе сборной России по хоккею перед чемпионатом мира в Дании. Об этом он рассказал ТАСС.



«На самом деле такая поспешность иногда настораживает. Когда ключ к решению этого вопроса находится и у руководства клуба, и у руководства ФХР, то это плохо. Как я понимаю, они проводят идею базового клуба, и что если в клубе есть главный тренер, то он должен быть и главным тренером сборной. Это решение самой федерации, но министерство спорта его ещё не рассматривало», — заявил Мутко.

Знарка «слили», и за него обидно. Быстро забыли всё хорошее? Есть те, кто будет скучать по Олегу Валерьевичу в сборной и СКА.