Нападающий «Детройта» Нюквист сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2018

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Густав Нюквист принял решение сыграть за сборную Швеции на предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании.



Издание Aftonbladet сообщает, что хоккеист уже связался с главным тренером национальной команды и выразил свою готовность приехать на предстоящее мировое первенство. Ранее группа менеджмента сборной Швеции назвала имена 10 игроков НХЛ, которые сыграют в Дании. Нюквиста в списке не было из-за того, что он ожидал результаты медицинских тестов.

Сборная Швеции объявила имена игроков НХЛ, которые примут участие в ЧМ-2018

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий сыграл во всех 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 40 (21+19) очков.