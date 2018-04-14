Иван Проворов стал одной из главных звёзд матча с «Питтсбургом»

Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Филадельфию Флайерз» и уступил с разгромным счётом — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов отдал две голевые передачи, которые стали для него дебютными в Кубке Стэнли, и был признан третьей звездой матча.

Второй звездой стал голкипер «Флайерз» Брайан Эллиотт, отразивший 34 броска. Лучшим игроком матча признан форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, набравший 3 (1+2) очка.