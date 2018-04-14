Нападающий «Торонто» Назем Кадри дисквалифицирован на три матча

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри дисквалифицирован на три матча за силовой приём против форварда «Бостон Брюинз» Томми Уингелса в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли между командами, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 5:1 (1-0 в серии).

Эпизод произошёл в третьем периоде матча. Кадри получил от судей матч-штраф, а Уингелс не смог продолжить матч.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.