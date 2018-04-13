Назем Кадри может быть дисквалифицирован за грубый силовой приём против Уингелса

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри может быть дисквалифицирован за грубый силовой приём против форварда «Бостон Брюинз» Томми Уингелса в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли между командами. Победу в матче одержал «Бостон» – 5:1 и повёл в серии со счётом 1-0.

Игроку назначено слушание с департаментом безопасности. Эпизод произошёл в третьем периоде матча. Кадри получил от судей матч-штраф, а Уингелс не смог продолжить матч.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube,

Обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».