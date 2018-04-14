Радулов и Наместников приглашены в сборную России, они проходят медобследование

Сегодня, 14 апреля, стало известно, что тренерский штаб вызвал 17 игроков для подготовки к чемпионату мира\ — 2018. Это защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артем Зуб (все – СКА), нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Виктор Тихонов (все – СКА), Никита Сошников, Иван Барбашев (оба – «Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Евгений Дадонов («Флорида»), Павел Бучневич («Рейнджерс»).



Также сообщается, что помимо перечисленных игроков, штаб национальной команды вызвал нападающих Александра Радулова («Даллас) и Владислава Наместникова («Рейнджерс»). В настоящий момент игроки проходят медицинское обследование, по результатам которого будет принято совместное решение об их участии в подготовке к чемпионату мира.

В сборную России вызваны 17 хоккеистов для подготовки к ЧМ-2018