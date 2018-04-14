Херсли: рассчитываю остаться в России, не хочу возвращаться в Швецию

Защитник петербургского СКА Патрик Херсли, у которого истекает контракт с клубом, рассказал о желании остаться в России.



«Если всё пойдёт по плану, я останусь в Санкт-Петербурге. Я не хочу возвращаться в Швецию на один сезон, а потом опять куда-либо уезжать. Вернусь домой, когда буду готов. На данный момент я рассчитываю остаться в КХЛ, с этим вопросом всё решено», — цитирует Херсли Hockey Sverige.



В регулярном чемпионате и плей-офф-2017/18 31-летний Херсли сыграл 56 игр, набрав 40 (15+25) очков при показателе полезности "+23".

СКА уже не будет прежним. 7 игроков, которые могут покинуть Питер Илья Ковальчук станет далеко не единственной потерей «армейцев».