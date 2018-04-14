Денисенко принял участие в матче «Локо», несмотря на информацию о травме

Нападающий ярославского МХК «Локо» Григорий Денисенко принял участие в матче финальной серии Кубка Харламова с петербургским «СКА-1946» (1:0 Б).



Напомним, 17-летнего хоккеиста не вызвали в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира под предлогом травмы. Несколько партнёров Денисенко опровергли эту версию.



По информации СМИ, Денисенко не получил приглашения из-за своей агрессивной игры за «Локомотив» в полуфинале серии плей-офф Запада с петербургским СКА (1-4).