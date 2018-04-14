Тротц: Кузнецов может обманывать противников по-разному, он очень опасен

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением об игре нападающего Евгения Кузнецова.



«Чтобы быть по-настоящему успешным игроком, ты должен быть чуть эгоистичен. Думаю, такое свойство есть у каждого подобного хоккеиста. Они хотят забивать и быть продуктивными. У Кузнецова это сильно проявлялось по приезде сюда, но сейчас он стал более уравновешенным.



В игре Кузнецова много обманных действий. Когда он с шайбой, он в два раза опаснее, благодаря тому что умеет с ней многое. Никто не знает, что он сделает», — приводит слова Тротца Washington Post.