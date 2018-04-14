Олимпийская сборная России победила Норвегию в первом матче Еврочелленджа — 2:0

Олимпийская сборная России в первом матче Еврочелленджа забросила две безответные шайбы в ворота соперников из Норвегии.



На 26-й минуте встречи счёт был открыт стараниями Александра Дергачёва, который отправил шайбу в ворота норвежцев при игре в меньшинстве. Окончательный счёт на исходе второго периода установил Александр Елесеин, который отличился с передачи Алексея Бывальцева. Сборная России перебросала соперника со счётом 22-16. Шат-аут оформил Игорь Шестёркин.

Второй матч Еврочелленджа со сборной Норвегии состоится завтра, 15-го апреля. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.