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Олимпийская сборная России победила Норвегию в первом матче Еврочелленджа — 2:0

Олимпийская сборная России победила Норвегию в первом матче Еврочелленджа — 2:0
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Олимпийская сборная России в первом матче Еврочелленджа забросила две безответные шайбы в ворота соперников из Норвегии.

На 26-й минуте встречи счёт был открыт стараниями Александра Дергачёва, который отправил шайбу в ворота норвежцев при игре в меньшинстве. Окончательный счёт на исходе второго периода установил Александр Елесеин, который отличился с передачи Алексея Бывальцева. Сборная России перебросала соперника со счётом 22-16. Шат-аут оформил Игорь Шестёркин.

Второй матч Еврочелленджа со сборной Норвегии состоится завтра, 15-го апреля. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

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