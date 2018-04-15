«Бостон» разгромил «Торонто» и повёл в серии 2-0, Пастрняк набрал 6 очков

Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и одержал крупную победу со счётом 7:3 (4:0, 1:2, 2:1) и повёл в серии 2-0. Первый матч — 5:1.

Главным героем матча стал чешский форвард «мишек» Давид Пастрняк, набравший 6 (3+3) очков при показателе полезности "+5". Патрис Бержерон и Брэд Маршан набрали по 4 (0+4) очка.

Российский защитник «листьев» Никита Зайцев провёл на льду 17 минут 35 секунд и заработал отрицательный показатель полезности: "-2".