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«Бостон» разгромил «Торонто» и повёл в серии 2-0, Пастрняк набрал 6 очков

«Бостон» разгромил «Торонто» и повёл в серии 2-0, Пастрняк набрал 6 очков
Хоккей / НХЛ

Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и одержал крупную победу со счётом 7:3 (4:0, 1:2, 2:1) и повёл в серии 2-0. Первый матч — 5:1.

Главным героем матча стал чешский форвард «мишек» Давид Пастрняк, набравший 6 (3+3) очков при показателе полезности "+5". Патрис Бержерон и Брэд Маршан набрали по 4 (0+4) очка.

Российский защитник «листьев» Никита Зайцев провёл на льду 17 минут 35 секунд и заработал отрицательный показатель полезности: "-2".

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
15 апреля 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
7 : 3
4:0, 1:2, 2:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Пастрняк (Курали, Бержерон) – 05:26 (5x5), 2:0 – Дебраск (Круг, Бержерон) – 09:46 (5x4), 3:0 – Миллер (Пастрняк, Маршан) – 12:13 (5x5), 4:0 – Нэш (Пастрняк, Круг) – 15:00 (5x4), 4:1 – Марнер (Хайман) – 21:22 (5x5), 5:1 – Крейчи (Пастрняк, Маршан) – 23:46 (5x5), 5:2 – Бозак (Браун, Райлли) – 29:02 (5x5), 6:2 – Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 52:34 (5x5), 6:3 – ван Римсдайк (Юнссон, Марнер) – 54:53 (5x4), 7:3 – Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 58:24 (5x5)
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